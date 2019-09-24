Между С-Петербургом и Минском будут возводить высокоскоростную ж/д магистраль

О создании высокоскоростной магистрали между Минском и Санкт-Петербургом велась речь на встрече госсекретаря СГ Григорием Рапотой с руководителями белорусских СМИ 25 сентября, передает БЕЛТА .

Тема возведение таких магистралей сегодня особенно актуальна, поскольку без них невозможно дальнейшее эффективное развитие.

«Это относится в полной мере и к российско-белорусским отношениям, потому что транспортные коммуникации не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют научно-технический прогресс и вообще экономическое взаимодействие двух государств», - сказал Григорий Рапота.

Строительство высокоскоростных магистралей является актуальной темой, поскольку без них невозможно дальнейшее эффективное развитие. Рапота и присутствующие на встрече другие российские высокопоставленные лица говорили об организации высокоскоростного железнодорожного сообщения между Минском и Санкт-Петербургом, а также между Минском и Москвой. Это – отдельная тема, которая прорабатывается, ведутся консультации на уровне глав правительств.

С белорусской стороны во встрече приняли участие генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, директор - главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, директор - главный редактор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков, директор Национального пресс-центра Сергей Протас.