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Россия припомнила Беларуси нежелание располагать у себя военные базы
26.09.2019 10:30 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава российского МИД Сергей Лавров дал большое интервью про отношения РФ со странами на постсоветском и не только пространстве. Коснулся глава внешнеполитического ведомства РФ и отношений с Беларусью.
Оказалось, что в России до сих пор не простили Беларуси инцидент четырехлетней давности, когда прошла информация о размещении на территории Беларуси российских военных баз. Тогда общественность и оппозиция Беларуси выразили крайнее несогласия с возможным развитием событий, в Минске
По словам Лаврова, отказ от размещения в Беларуси российских баз стал «неприятным эпизодом».
«Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», -
Касательно непризнания Беларусью Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом,, Лавров отметил, что РФ никого не принуждает принимать свою точку зрения в данных вопросах, а также подчеркнул, что РФ тоже «не на 100% разделяет белорусские внешнеполитические установки».
В последний раз вопрос возможного размещения российских военных баз был поднят вскользь в марте 2019 года, когда, теперь уже бывший посол РФ в Беларуси Михаил Бабич
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Глава российского МИД Сергей Лавров дал большое интервью про отношения РФ со странами на постсоветском и не только пространстве. Коснулся глава...
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