Россия припомнила Беларуси нежелание располагать у себя военные базы

Глава российского МИД Сергей Лавров дал большое интервью про отношения РФ со странами на постсоветском и не только пространстве. Коснулся глава внешнеполитического ведомства РФ и отношений с Беларусью.

Оказалось, что в России до сих пор не простили Беларуси инцидент четырехлетней давности, когда прошла информация о размещении на территории Беларуси российских военных баз. Тогда общественность и оппозиция Беларуси выразили крайнее несогласия с возможным развитием событий, в Минске прошли акции протеста, а власти страны в итоге открестились от российских баз, чтобы избежать эскалации конфликта. Лукашенко трижды публично выступил категорически против базы, и вопрос в итоге был закрыт.

По словам Лаврова, отказ от размещения в Беларуси российских баз стал «неприятным эпизодом».

«Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», - заявил Лавров.

Касательно непризнания Беларусью Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом,, Лавров отметил, что РФ никого не принуждает принимать свою точку зрения в данных вопросах, а также подчеркнул, что РФ тоже «не на 100% разделяет белорусские внешнеполитические установки».