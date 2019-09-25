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Лукашенко: подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была единой

26.09.2019 11:49 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 26 сентября встречается с представителями украинских СМИ. Во время беседы с журналистами глава государства высказался в пользу целостности Украины и выразил желание оказывать соседу любую помощь. 

На встречу с главой белорусского государства приехали представители информационных агентств «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», телеканалов «Украина», «112 Украина» и «1+1», газеты «Правительственный курьер», пишет БЕЛТА.

Во время встречи Лукашенко отметил, что Украина должна быть единой и неделимой.

«И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой. На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной», - отметил Лукашенко. 

Президент привел в пример Югославию, которую поделили на части, проводили бомбардировки. «Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной», - заметил глава государства, подчеркнув, что власти страны должны делать все ради мира и целостности государства. 

«Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах и белорусов. Наша боль», - заявил Александр Лукашенко, предложив Украине помощь в восстановлении инфраструктуры Донбаса, а также напомнив о роли Беларуси в миротворческих процессах.

Напомним, что в августе Лукашенко обсуждал оказание помощи Украине с Сергеем Румасом. В апреле на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком Лукашенко заявлял, что Беларусь готова сделать все возможное ради мира в Украине.
 
 
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Александр Лукашенко 26 сентября встречается с представителями украинских СМИ. Во время беседы с журналистами глава государства высказался в пользу целостности...
 
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