Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев на Донбас, Кремль не поддержал

Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность свой страны принять участие в урегулировании в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

«Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон, - сказал официальный белорусский лидер украинским СМИ . - Хоть для меня это большая проблема - ввязываться войсками в конфликт».

При этом он готов действовать, «как договорятся две страны - Украина и Россия», передает ТАСС.

«Мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль. Но такие предложения вашим бывшим президентом отвергались», - добавил Лукашенко.

Вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, в тексте минских соглашений такого нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение», - сказал Песков.

По его словам, «в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет», сообщает РИА «Новости».