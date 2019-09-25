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Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев на Донбас, Кремль не поддержал

26.09.2019 16:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность свой страны принять участие в урегулировании в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

«Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон, - сказал официальный белорусский лидер украинским СМИ. - Хоть для меня это большая проблема - ввязываться войсками в конфликт».

При этом он готов действовать, «как договорятся две страны - Украина и Россия», передает ТАСС.

«Мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль. Но такие предложения вашим бывшим президентом отвергались», - добавил Лукашенко.

Вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, в тексте минских соглашений такого нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение», - сказал Песков.

По его словам, «в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет», сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в августе Лукашенко обсуждал оказание помощи Украине с Сергеем Румасом. В апреле на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком Лукашенко заявлял, что Беларусь готова сделать все возможное ради мира в Украине.

 
 
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Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность свой страны принять участие в урегулировании в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского...
 
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