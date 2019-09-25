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Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев на Донбас, Кремль не поддержал
26.09.2019 16:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность свой страны принять участие в урегулировании в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.
«Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон, - сказал официальный белорусский лидер
При этом он готов действовать, «как договорятся две страны - Украина и Россия»,
«Мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль. Но такие предложения вашим бывшим президентом отвергались», - добавил Лукашенко.
Вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, в тексте минских соглашений такого нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение», - сказал Песков.
По его словам, «в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет»,
Напомним, что в августе Лукашенко
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Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность свой страны принять участие в урегулировании в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского...
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