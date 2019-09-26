Я не сдам Беларусь, пообещал Лукашенко — и еще 5 главных тем встречи с украинскими журналистами

Беларусь сегодня — не менее независимая страна, чем Украина, но по-другому, рассказал Александр Лукашенко украинским журналистам и пообещал Беларусь не сдавать.

«Будем укреплять суверенитет, чего бы нам это не стоило»

«Слишком много не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Российской Федерацией. Все опасаются. А чего опасаетесь? Мы есть суверенное, независимое государство, не меньше, чем Украина», - заявил белорусский официальный лидер на встрече с украинскими журналистами 26 сентября .

По его словам, на Беларусь влияют другие страны, особенно Российская Федерация, но это нормально.

«Мы как есть суверенны, так и будем суверенны и независимы. Мы будем только укреплять свой суверенитет и свою независимость, чего бы нам это ни стоило», - пообещал Лукашенко.

Глава Беларуси, по его словам, обсуждал эту проблему с россиянами, и никто присоединять нашу страну не собирается.

««Вот, Лукашенко сдаст». Особенно более националистичные круги — сдаст суверенитет, независимость. Глупость полная. Слушайте, я 25 лет президентом. Я что, на 26-м году на президентстве своем должен поставить крест? Не только на 25-летней независимой Беларуси, которой я тут, как могу, управляю, но вообще на мечтании всех белорусов?» - спросил Лукашенко.

Он пообещал, что не настолько держится за свое кресло, чтобы сдать страну. «Это мое убеждение. Но убеждение убеждением, надо иметь возможность быть суверенным, независимым», - закрыл тему Лукашенко.

Про что еще говорил Лукашенко

1. О США и России

«Почему мы с США ведем диалог? Ну тоже вам понятно: это крупнейшая страна. Это действительно империя. Влияет на все процессы в мире. Почему мы с ними должны иметь плохие отношения?» - спросил Лукашенко, добавив, что Беларусь хочет нормализовать отношения с США, но не дружит против России.

По его словам, это все происходит не смотря на некоторую озабоченность РФ, однако он не понимает, почему «это должно кого-то напрягать в России», сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Официальный белорусский лидер признал зависимость Беларуси от России, в поставках нефти и газа, например, и тесной экономической кооперации.

«Бывают там на пересечении административной границы проблемы, вы их знаете. С поставками наших товаров в Российскую Федерацию всегда непросто. Это не только уровень межгосударственных отношений, а та степень коррупции, которая присуща чиновникам Российской Федерации», - подчеркнул Лукашенко.

2. О конфликте на юго-востоке Украины

Во время беседы с журналистами глава государства высказался в пользу целостности Украины и выразил желание оказывать соседу любую помощь. Лукашенко подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

3. Боязнь угрозы со стороны Беларуси

Лукашенко отметил, что предыдущие украинские власти считали, что «с территории Беларуси Украина будет атакована». «Вы знаете мою позицию, категорически, даже как-то шутя сказал, что на танке в Киев не приеду. Если приеду, то на тракторе», - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, этому две причины: мы не можем быть врагами, и этого не хочет Россия («они сами могут решить эту проблему, без нас» и «сейчас это будет очень сложно»). При этом, белорусский лидер скептично относится к возврату Крыма Украине: «Я не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама. Но воевать за Крым вы с ними не будете. Это нереально».

4. О перспективных проектах

Официальный Минск не против делать с Киевом оружие. Лукашенко напомнил, что так и не был запущен проект по ракетостроению, а также поставок углеводородов.

«Мы занимаемся очень активно разработкой новых образцов оружия. Я тоже это не скрывал и публично об этом сказал. Мы можем сотрудничать и по другим проектам. Если это вызывает настороженность (ну, все-таки оружие есть оружие, ракеты и прочее), у нас масса мирных проектов», - отметил Лукашенко.

5. О транзите власти

Победа несистемного кандидата в Беларуси невозможна, уверен глава Беларуси. И тут же признает, что у нас диктатура, авторитаризм, он взял на себя ответственность, увеличив свои же полномочия.

«Ну ничего, если он захочет, научится. Если он от рождения не президент, он не станет президентом. Президентами только рождаются. Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться. Если у тебя от рождения этого нет, ты не станешь президентом. Ты будешь хорошим управленцем, плохим, средним, но настоящим президентом не станешь. Время покажет, а то, что он человек с головой, я вам скажу это точно», - пояснил Лукашенко.

Сам он собирается работать, «сколько люди доверят», «пока есть здоровье», так как не хочет, «чтобы пришел новый человек и все это разрушил» и говорит, что его «дети не страдают президентством». «Я же не вечен и до смерти президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди», - помечтал официальный белорусский лидер.

Он обещает, что новый президент в Беларуси будет выбран только на выборах, но не говорит когда.

Встреча с украинскими журналистами как примета многовекторности белорусской политики

«Достаточно давно не было встреч Лукашенко с украинскими журналистами. Она показывает определенную многовекторность белорусской политики», - пояснил БДГ значение встречи политический обозреватель Павлюк Быковский.

Другое дело, обратил внимание эксперт, что разным аудиториям, официальный белорусский лидер говорит разное: здесь мы услышали много о белорусской независимости, инициативу о белорусских миротворцах. «Я не думаю, что украинская сторона будет готова принять предложение. Но сама возможность выступать с такой инициативой отчасти увеличивает роль Беларуси как субъекта международной политики», - подчеркнул Быковский.

Кроме того, эксперт обратил внимание на тему потенциального транзита власти, к которой Лукашенко возвращается в последние годы, «но как обычно высказывания достаточно туманные». «Единственно, что понятно, что он не готов предоставить эту власть кому-то из своей семьи. Но если субъект власти исчезает почему-либо, то от него не зависит, кому будет передана власть», - заключил Павлюк Быковский.