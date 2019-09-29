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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Армению Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Армению, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Чуть более получаса назад борт номер...

В Ереване встреча глав государств - участников ЕАЭС пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня включает около полутора десятков вопросов. Лидеры будут говорить об экономическом взаимодействии, финансовой политике, энергетике, основных направлениях международной деятельности и развитии сотрудничества с третьими странами. Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию интеграционного объединения.