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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Армению
30.09.2019 17:03 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ Ереване встреча глав государств - участников ЕАЭС пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня включает около полутора десятков вопросов. Лидеры будут говорить об экономическом взаимодействии, финансовой политике, энергетике, основных направлениях международной деятельности и развитии сотрудничества с третьими странами. Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию интеграционного объединения.
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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Армению, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Чуть более получаса назад борт номер...
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