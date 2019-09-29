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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Армению

30.09.2019 17:03 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Ереване встреча глав государств -  участников ЕАЭС  пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня включает  около полутора десятков вопросов. Лидеры будут говорить об экономическом взаимодействии, финансовой политике, энергетике, основных направлениях международной деятельности и развитии сотрудничества с третьими странами. Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите  обозначит позицию Беларуси  по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию интеграционного объединения.
 
 
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Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Армению, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Чуть более  получаса назад  борт номер...
 
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  • Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Армению 17:03, БT
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