Макей поставил точку на вопросе о военных базах

Размещение на территории Беларуси дополнительных военных объектов не способствовало бы стабильности и безопасности в стране. Делать это нет никакого смысла.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью РБК , опубликованном 1 октября.

Дипломат отметил, что размещать российскую военную базу на территории Беларуси нет никакого смысла. В условиях развития современных технологий «сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты».

В повестке двусторонних отношений Беларуси и России нет вопроса о размещении военной базы.

«Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе. Поэтому нет ни практического, ни политического, ни военного смысла в реализации этого предложения», - сказал он.

В интервью был затронуты взаимоотношения Беларуси и США. Вопрос был задан в связи с решением Беларуси и США вернуть своих восстановить диппредставительства и вернуть послов.

Было отмечено, что активизация сотрудничества с Западом часто рассматривается странами как вторжение в зону своих интересов. Макей опроверг такие заявления.

«Но мы всегда говорили и будем говорить о том, что мы не собираемся дружить с кем-то за счет России, в ущерб России или против России. Буквально недавно наш президент сказал об этом. Поэтому я не думаю, что политическое руководство России испытывает какую-то ревность из-за того, что Беларусь стремится нормализовать отношения с США», - сказал он.

По его словам, «нет смысла подозревать Беларусь уйти на Запад или куда-то еще. Никуда мы не убежим с того места, где мы находимся».

Беларусь никогда не будет принимать каких-то решений под воздействием внешних сил, решения принимаются исходя из национальных интересов.

Нвпомним, глава российского МИД Сергей Лавров дал большое интервью про отношения РФ со странами на постсоветском и не только пространстве. Коснулся глава внешнеполитического ведомства РФ и отношений с Беларусью и назвал отказ от размещения в Беларуси российских баз «неприятным эпизодом».