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Макей поставил точку на вопросе о военных базах

01.10.2019 10:38 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Размещение на территории Беларуси дополнительных военных объектов не способствовало бы стабильности и безопасности в стране. Делать это нет никакого смысла.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью РБК, опубликованном 1 октября.

Дипломат отметил, что размещать российскую военную базу на территории Беларуси нет никакого смысла. В условиях развития современных технологий «сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты».

В повестке двусторонних отношений Беларуси и России нет вопроса о размещении военной базы.

«Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе. Поэтому нет ни практического, ни политического, ни военного смысла в реализации этого предложения», - сказал он.

В интервью был затронуты взаимоотношения Беларуси и США. Вопрос был задан в связи с решением Беларуси и США вернуть своих восстановить диппредставительства и вернуть послов.  

Было отмечено, что активизация сотрудничества с Западом часто рассматривается странами как вторжение в зону своих интересов. Макей опроверг такие заявления.

«Но мы всегда говорили и будем говорить о том, что мы не собираемся дружить с кем-то за счет России, в ущерб России или против России. Буквально недавно наш президент сказал об этом. Поэтому я не думаю, что политическое руководство России испытывает какую-то ревность из-за того, что Беларусь стремится нормализовать отношения с США», - сказал он.

По его словам, «нет смысла подозревать Беларусь уйти на Запад или куда-то еще. Никуда мы не убежим с того места, где мы находимся».

Беларусь никогда не будет принимать каких-то решений под воздействием внешних сил, решения принимаются исходя из национальных интересов.

Нвпомним, глава российского МИД Сергей Лавров дал большое интервью про отношения РФ со странами на постсоветском и не только пространстве. Коснулся глава внешнеполитического ведомства РФ и отношений с Беларусью и назвал отказ от размещения в Беларуси российских баз «неприятным эпизодом».

Оказалось, что в России до сих пор не простили Беларуси инцидент четырехлетней давности, когда прошла информация о размещении на территории Беларуси российских военных баз. Тогда общественность и оппозиция Беларуси выразили крайнее несогласия с возможным развитием событий, в Минске прошли акции протеста, а власти страны в итоге открестились от российских баз, чтобы избежать эскалации конфликта. Александр Лукашенко трижды публично выступил категорически против базы, и вопрос в итоге был закрыт.

 
Теги: Минск
 
 
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Размещение на территории Беларуси дополнительных военных объектов не способствовало бы стабильности и безопасности в стране. Делать это нет никакого смысла.
 
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