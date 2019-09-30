Что мешает белорусско-российской интеграции?

Дальнейшая интеграция невозможна, пока не решатся накопившиеся проблемы. Беларусь не понимает «логику партнеров».

Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью РБК .

По словам дипломата, главными проблемами стали вопросы о ценах на газ и нефть, о налоговом маневре и о поставках белорусской продукции в Россию. Эти вопросы Макей назвал «вопиющими, кричащими».

По словам главы МИД, есть схожий подход в реализации проекта Евразийского экономического союза. Макей пояснил – в протоколе, который является частью договора о ЕАЭС, страны постарались урегулировать существовавшие спорные вопросы, связанные с будущими ценами на газ и нефть для Беларуси.

«Но проходит буквально несколько месяцев, и наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности. Как рассматривать такой подход? Наверняка это было уже заранее известно, тогда зачем подписывать такие документы, которые через некоторое время станут ничтожными?» – говорит Макей.

О том, что концепт дальнейших действий по выработке предложений о белорусско-российской интеграции согласован , сообщил журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время VI Форума регионов Беларуси и России.

Напомним, программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Такие данные привел 16 сентября российский «Коммерсант».

Через день последовало заявление пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, которая пообещала независимость не сдавать . Однако документ программы до сих пор не опубликован.

В то же время, 20 сентября пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил , что Программа углубления интеграции между Беларусью и Россией не выходит за рамки Союзного договора, подписанного в 1999 году. Глаз заявил, что ажиотаж вокруг вопроса возник на пустом месте.

Сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией планировалось подготовить к 21 июня , чтобы согласовать его при встрече двух премьер-министров. Информации о них настолько мало, что депутат Палаты представителей Анна Канопацкая написала заявление в прокуратуру на министра экономики Беларуси. Канопацкая пытается добиться от властей информации о том, какие интеграционные предложения в адрес Беларуси озвучивает Россия, но не получает ответа на свои вопросы.

Что еще известно о белорусско-российской интеграции

Периодически всплывающая информация о том, какие темы обсуждают стороны, говорит о возможных крайне серьезных политических изменениях, которые коснутся Беларуси. В частности, в начале июня министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси обсуждают возможность введения единой валюты. А глава Минфина РФ Антон Силуанов в очередной раз подчеркнул: кредиты и компенсация за налоговый маневр Беларусь получит только после интеграции с РФ. Белорусские чиновники, при этом, подтверждают такой предмет переговоров только по прошествии определенного времени.