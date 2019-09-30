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Что мешает белорусско-российской интеграции?
01.10.2019 11:58 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дальнейшая интеграция невозможна, пока не решатся накопившиеся проблемы. Беларусь не понимает «логику партнеров».
Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью
По словам дипломата, главными проблемами стали вопросы о ценах на газ и нефть, о налоговом маневре и о поставках белорусской продукции в Россию. Эти вопросы Макей назвал «вопиющими, кричащими».
По словам главы МИД, есть схожий подход в реализации проекта Евразийского экономического союза. Макей пояснил – в протоколе, который является частью договора о ЕАЭС, страны постарались урегулировать существовавшие спорные вопросы, связанные с будущими ценами на газ и нефть для Беларуси.
«Но проходит буквально несколько месяцев, и наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности. Как рассматривать такой подход? Наверняка это было уже заранее известно, тогда зачем подписывать такие документы, которые через некоторое время станут ничтожными?» – говорит Макей.
О том, что концепт дальнейших действий по выработке предложений о белорусско-российской интеграции
Напомним, программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Такие данные
Через день последовало заявление пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, которая
В то же время, 20 сентября пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз
Сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией
Что еще известно о белорусско-российской интеграции
Периодически всплывающая информация о том, какие темы обсуждают стороны, говорит о возможных крайне серьезных политических изменениях, которые коснутся Беларуси. В частности, в начале июня министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси
В целом же интеграционные переговоры проходят без ведома белорусского народа, тогда как Россия еще недавно
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Дальнейшая интеграция невозможна, пока не решатся накопившиеся проблемы. Беларусь не понимает «логику партнеров».
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