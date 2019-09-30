Лукашенко рассказал, что нужно для ликвидации барьеров в ЕАЭС

Для устранения барьеров между странами ЕАЭС нужно принять политическое решение всем странам - участницам Союза.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, сообщает пресс-служба главы государства.

Главы государств Евразийского экономического союза сегодня на саммите утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

По словам президента, это событие означает, что основа для обеспечения свободного движения капитала и услуг заложена.

Глава государства напомнил, что в 2020 году Беларусь примет председательство в ЕАЭС, ее представитель возглавит Коллегию ЕЭК. Он подчеркнул, что страна готовится к этому периоду со всей серьезностью.

«ЕАЭС - очень молодое образование. В его развитие нужно вложить еще много сил и средств, чтобы не позднее 2025 года или даже раньше создать всеобъемлющий и эффективный экономический союз, построить единые рынки, сформировать единые отраслевые политики и реализовать положения Договора о ЕАЭС», - резюмировал Лукашенко.

«Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что эти прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так предостаточно, - заметил Лукашенко. - Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение».

Напомним, Алксандр Лукашенко 1 октября принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На переговорах обсуждаются вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

В саммите ЕАЭС также принимают участие президент Молдовы Игорь Додон как глава государства - наблюдателя в союзе и президент Ирана Хасан Роухани с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в качестве почетных гостей.