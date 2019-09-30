|
Лукашенко рассказал, что нужно для ликвидации барьеров в ЕАЭС
01.10.2019 17:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Для устранения барьеров между странами ЕАЭС нужно принять политическое решение всем странам - участницам Союза.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване,
Главы государств Евразийского экономического союза сегодня на саммите утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС.
По словам президента, это событие означает, что основа для обеспечения свободного движения капитала и услуг заложена.
Глава государства напомнил, что в 2020 году Беларусь примет председательство в ЕАЭС, ее представитель возглавит Коллегию ЕЭК. Он подчеркнул, что страна готовится к этому периоду со всей серьезностью.
«ЕАЭС - очень молодое образование. В его развитие нужно вложить еще много сил и средств, чтобы не позднее 2025 года или даже раньше создать всеобъемлющий и эффективный экономический союз, построить единые рынки, сформировать единые отраслевые политики и реализовать положения Договора о ЕАЭС», - резюмировал Лукашенко.
«Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что эти прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так предостаточно, - заметил Лукашенко. - Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение».
Напомним, Алксандр Лукашенко 1 октября принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На переговорах обсуждаются вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.
В саммите ЕАЭС также принимают участие президент Молдовы Игорь Додон как глава государства - наблюдателя в союзе и президент Ирана Хасан Роухани с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в качестве почетных гостей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для устранения барьеров между странами ЕАЭС нужно принять политическое решение всем странам - участницам Союза.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)