Кандидатами в депутаты Палаты представителей выдвинулись уже 70 человек

Источник материала: Единство

Женщины среди участников избирательной гонки составляют 27,1%, молодые люди до 30 лет – 4,3%. 22,9% среди претендентов на места в парламенте – депутаты местных Советов.

Политические партии к этому времени выдвинули 43,4% потенциальных кандидатов в депутаты. Больше всего среди них представителей Либерально-демократической партии (22,9%), Коммунистической партии Беларуси (15,7%), Республиканской партии труда и справедливости (5,7%).

Что касается профессиональной деятельности выдвиженцев, то занятых в промышленности, строительстве, сфере транспорта среди них 21,4%, представителей науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта – 20%, госслужащих – 15,7%.

Выдвижение кандидатов в депутаты продолжится по 7 октября включительно.