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Когда российские истребители Су-30СМ поступят в Беларусь?
02.10.2019 18:23 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Поставка четырех российских самолетов Су-30СМ в Беларусь планируется в ноябре 2019 года.
Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Равков 2 октября журналистам, передает
По словам министра, белорусско-российский договор, заключенный в 2017 году, вступает в силу, его финансирование уже началось. Четыре самолета прибудут в Беларусь в ноябре.
Как сообщалось, по контракту с российским предприятием в 2019 году планируется поставка первого звена Су-30СМ. В нем 4 самолета. Контракт заключался в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. В планах было приобретение 12 машин.
Истребители Су-30СМ разработаны компанией «Сухой» и производятся на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут».
Модель оборудована радиолокатором с фазированной антенной решеткой, имеет двигатели с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.
Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.
Напомним, в январе
Закупка многоцелевого самолета нового поколения Су-30СМ
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Поставка четырех российских самолетов Су-30СМ в Беларусь планируется в ноябре 2019 года.
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