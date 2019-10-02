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Когда российские истребители Су-30СМ поступят в Беларусь?

02.10.2019 18:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Поставка четырех российских самолетов Су-30СМ в Беларусь планируется в ноябре 2019 года.

Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Равков 2 октября журналистам, передает БЕЛТА.

По словам министра, белорусско-российский договор, заключенный в 2017 году, вступает в силу, его финансирование уже началось. Четыре самолета прибудут в Беларусь в ноябре.

Как сообщалось, по контракту с российским предприятием в 2019 году планируется поставка первого звена Су-30СМ. В нем 4 самолета. Контракт заключался в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. В планах было приобретение 12 машин.

Истребители Су-30СМ разработаны компанией «Сухой» и производятся на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут».

Модель оборудована радиолокатором с фазированной антенной решеткой, имеет двигатели с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

Напомним, в январе сообщалось, что работы по совершенствованию боевых машин завершены в российской корпорации «Иркут», и первую партию самолетов Беларусь получит в 2019 году.

Закупка многоцелевого самолета нового поколения Су-30СМ планировалась еще в 2016 году. Специалисты отмечали, что он хорошо проявил себя в сирийском конфликте.

 
 
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Поставка четырех российских самолетов Су-30СМ в Беларусь планируется в ноябре 2019 года.
 
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