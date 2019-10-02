Представители ЕС отменили визит в Беларусь

Визит ЕС в Беларусь на высоком уровне европейское ведомство отменило из-за «ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной».

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в Минск не поедет, так как дипломатическое ведомство ЕС отозвало визит в Беларусь.

Об этом заявила BNS пресс-атташе министра Раса Якилайтене, передает interfax.by .

Линкявичюс на этой неделе планировал принять участие во встрече министров стран-участниц программы Евросоюза «Восточное партнерство» в Беларуси. А 4-5 октября в Беларусь намеревалась приехать глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, она собиралась встретиться с премьер-министром Сергеем Румасом и обсудить 20 документов в рамках партнерства.

5 октября Могерини планировала встретиться также с Александром Лукашенко.

«C сожалением сообщаем, что визит Федерики Могерини, Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также встреча высокого уровня в рамках "Восточного партнерства", ранее запланированные на 4-5 октября 2019 года в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной», - сказано в сообщении представительства.

Ранее также сообщалось, что при участии Могерини может состояться подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и ЕС.

Лукашенко 23 сентября одобрил проекты соглашений по визам и реадмиссии с Европейским союзом.

Участниками инициативы «Восточное партнерство» являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Федерика Могерини - итальянский политик, министр иностранных дел в правительстве Ренци, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера.