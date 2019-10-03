Лукашенко в Житомире встретился с Зеленским

Белорусский президент и его украинский коллега провели первую официальную встречу в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, и Владимир Зеленский, и Александр Лукашенко в начале встречи признали ментальную и духовную близость народов Украины и Беларуси, отметив хорошие добрососедсие отношения между странами.

Александр Лукашенко отметил, что в Житомир приехала серьезная белорусская делегация - почти 500 человек, и поблагодарил украинскую сторону за теплый прием. Он также отметил, что Беларусь всегда будет для Украины надежным партнером.

«Эта глубокая большая идеология основана на истории, которую мы с вами пережили. Да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе. Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет», - заявил Лукашенко.

«Мы друг друга понимаем. Я считаю, что наши люди дружественны, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец гордиться, что у нас такие хорошие соседи и хорошие отношения», – сказал президент Украины в начале встречи.

Планируется, что президенты Украины и Беларуси после встречи осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники.