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Лукашенко в Житомире встретился с Зеленским

04.10.2019 14:48 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский президент и его украинский коллега провели первую официальную встречу в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, и Владимир Зеленский, и Александр Лукашенко в начале встречи признали ментальную и духовную близость народов Украины и Беларуси, отметив хорошие добрососедсие отношения между странами.

Александр Лукашенко отметил, что в Житомир приехала серьезная белорусская делегация - почти 500 человек, и поблагодарил украинскую сторону за теплый прием. Он также отметил, что Беларусь всегда будет для Украины надежным партнером.

«Эта глубокая большая идеология основана на истории, которую мы с вами пережили. Да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе. Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет», - заявил Лукашенко.

«Мы друг друга понимаем. Я считаю, что наши люди дружественны, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец гордиться, что у нас такие хорошие соседи и хорошие отношения», – сказал президент Украины в начале встречи.

Планируется, что президенты Украины и Беларуси после встречи осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники.

Напомним, что  на встрече с украинскими журналистами 26 сентября Александр Лукашенко рассказывал об отношениях Украины и Беларуси. Лукашенко также подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

 
 
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Белорусский президент и его украинский коллега провели первую официальную встречу в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.
 
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