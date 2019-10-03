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Нефть, общие рынки, заводы, ракеты. О чем говорили Лукашенко и Зеленский?

04.10.2019 17:13 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сотрудничество во многих сферах экономики обсудили Александр Лукашенко и Владимир Зеленский на переговорах в Житомире.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства 4 октября.

Президент Беларуси заявил, что на встрече с украинским президентом шла речь о переработке нефти и путей ее поставок, вопросы по электроэнергии после ввода БелАЭС

Среди других вопросов: восстановление судоходства по Днепру и развитие портового хозяйства, СМИ, культура, в том числе возможности совместных съемок киноленты «Сваты».

«Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим - мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим», - сказал Лукашенко о судоходстве.

«Это нам будет выгодно», - подчеркнул он.

И вспомнил момент, когда во время недавней уборочной кампании Украина попросила поставить больше дизтоплива и бензина. «Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти - у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении», - заявил Лукашенко.

Он заявил, что Беларусь готова предоставить все условия для съемок сериала «Сваты». Он предложил вместе создавать фильмы, чтобы «народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся».

Кроме того, Лукашенко предложил Зеленскому совместно строить ракеты.

«Это не потому, что бряцаем оружием, - объяснял глава Беларуси. - Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли... Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то 4-5 лет. И денег меньше надо будет».

Вопрос по созданию совместных предприятий примет межправительственная комиссия, которая соберется в Киеве.

Президенты затронули тему и об урегулировании ситуации на Донбассе, при этом Зеленский выразил благодарность за то, что Минск предоставляет переговорную площадку. А Лукашенко уверил, что все будет хорошо, судя по той настойчивости, которую «демонстрирует нынешний президент по окончанию войны». Он отметил, что Беларусь готова помогать Украине, чтобы она была «единой, целостной, мощной...»

4 октября белорусский президент и его украинский коллега провели первую официальную встречу в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси, который прошел в Житомире 3-4 октября. В начале встречи он признали ментальную и духовную близость народов Украины и Беларуси, отметив хорошие добрососедские отношения между странами.

Напомним, что на встрече с украинскими журналистами 26 сентября Александр Лукашенко рассказывал об отношениях Украины и Беларуси. Лукашенко также подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудничество во многих сферах экономики обсудили Александр Лукашенко и Владимир Зеленский на переговорах в Житомире.
 
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