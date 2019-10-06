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В Минске прошел оппозиционный митинг в защиту суверенитета Беларуси
07.10.2019 09:46 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Митинг в защиту независимости Беларуси, организованный известным оппозиционером Николаем Статкевичем, прошел в Минске на площади Свободы 6 октября.
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Активистка Наталья Стрельченко из Дубровно заявила, что знает, как проходят выборы: честных выборов нет, «депутатов не выбирают, а назначают», а людей запугивают. Стрельченко заявила, что отказывается от участия в этих выборах, и призвала других кандидатов последовать ее примеру.
Сообщается, что активисты «Народной Грамады» также заявили о своем отказе от участия в выборах. Были сожжены удостоверения 32 кандидатов от этой партии.
В акции, по информации сайта, принимали участие до 350 человек, митинги прошли также в 20 городах страны.
«Тема независимости очень важна. Но в стране огромное количество внутренних проблем», — заявил накануне митинга лидер партии «Народная Грамада» Николай Статкевич.
В акции участвовали Павел Северинец (партия БХД), Илларион Трусов («Малады Фронт»), Максим Винярский («Европейская Беларусь»), Нина Багинская, представители инициативы «Матери 328».
Как говорится на сайте «Народнай Грамады», после акции был задержан блогер Сергей Тихановский. О других задержанных не сообщается.
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Митинг в защиту независимости Беларуси, организованный известным оппозиционером Николаем Статкевичем, прошел в Минске на площади Свободы 6 октября.
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