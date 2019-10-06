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Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Грузии

07.10.2019 15:12 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Георгий Маргвелашвили  станет гостем форума "Минский диалог", где обсуждаются вызовы глобальной безопасности. В условиях нестабильности в регионе и мире  идеи Беларуси по налаживанию диалога приобретают особое значение.
 
 
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Минск и Тбилиси создали прочный фундамент для развития отношений. Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с Георгием Маргвелашвили. Он занимал...
 
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