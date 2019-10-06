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Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Грузии
07.10.2019 15:12 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГеоргий Маргвелашвили станет гостем форума "Минский диалог", где обсуждаются вызовы глобальной безопасности. В условиях нестабильности в регионе и мире идеи Беларуси по налаживанию диалога приобретают особое значение.
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Минск и Тбилиси создали прочный фундамент для развития отношений. Об этом сегодня шла речь на встрече Александра Лукашенко с Георгием Маргвелашвили. Он занимал...
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