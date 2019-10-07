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Лукашенко: конфронтация между Востоком и Западом — на пределе

08.10.2019 14:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь озабочена, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела, заявил сегодня Александр Лукашенко.

Официальный белорусский лидер считает, что в списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности.

«При этом многосторонние площадки, включая Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс», - заявил Александр Лукашенко на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

По его словам, Беларусь начала бить в набат, призывая остановить противостояние, особенно много говорит о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов. Но лучше не становится, как считает глава Беларуси, мы сейчас свидетели «нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав, полюсов силы»: торговых войн и санкционного противостояния.

«Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела», - отметил Лукашенко, пояснив, что, по данным экспертов, «всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны», сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

 
 
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Беларусь озабочена, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела, заявил сегодня Александр Лукашенко.
 
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