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Лукашенко назвал конфликт на Донбассе украино-российским, Кремль против
08.10.2019 17:18 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сторонами конфликта на востоке Украины Александр Лукашенко назвал Украину и Россию. Однако в Москве нести ответственность за этот конфликт не готовы.
Конфликт как тест
Александр Лукашенко убежден, что способность урегулировать конфликт в Украине - важный тест для стран Европы. «Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны», - сказал официальный лидер Беларуси.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов к трудным решениям для достижения мира. «И мы его в этом поддерживаем», - подчеркнул Лукашенко.
Официальный Минск считает, что в процессе разрешения конфликта появляется прогресс, в частности, осуществлен обмен задержанными лицами, приняты некоторые решения в Минске на заседании трехсторонней контактной группы. Но этого мало.
«Очнитесь вы в конце концов. Война не только в Украине, она у нас, в нашем доме. Решать эту проблему - нам. И если "нормандская четверка", на которую так уповает президент Зеленский, чего-то стоит, тогда давно надо было собраться и что-то решать», - сказал глава Беларуси, добавив, что он в этом сомневается.
Беларусь готова сыграть свою роль
Александр Лукашенко добавил, что слышны разговоры о том, что
Однако страна готова сыграть свою роль в миротворческом процессе, если на это будет воля и договоренность Украины и России, так как не может «стоять в стороне».
«И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины», - продолжил белорусский официальный лидер. При этом он считает, что и руководителей непризнанных ЛНР и ДНР «игнорировать не надо».
«Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение», - добавил он.
Лукашенко уверен, что и без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится,
Кремль недоволен
Конфликт в Донбассе является внутриукраинским, Россия не является его участницей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что важно помочь Киеву справиться с урегулированием ситуации на юго-востоке страны,
Он также высказался против привлечения к разрешению США, так как, по его мнению, эта идея не находит поддержки у участников переговоров.
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Сторонами конфликта на востоке Украины Александр Лукашенко назвал Украину и Россию. Однако в Москве нести ответственность за этот конфликт не готовы. Конфликт как...
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