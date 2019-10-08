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Лукашенко назвал конфликт на Донбассе украино-российским, Кремль против

08.10.2019 17:18 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сторонами конфликта на востоке Украины Александр Лукашенко назвал Украину и Россию. Однако в Москве нести ответственность за этот конфликт не готовы.

Конфликт как тест

Александр Лукашенко убежден, что способность урегулировать конфликт в Украине - важный тест для стран Европы. «Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны», - сказал официальный лидер Беларуси в Минске 8 октября на международной конференции по Европейской безопасности, передает БЕЛТА.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов к трудным решениям для достижения мира. «И мы его в этом поддерживаем», - подчеркнул Лукашенко.

Официальный Минск считает, что в процессе разрешения конфликта появляется прогресс, в частности, осуществлен обмен задержанными лицами, приняты некоторые решения в Минске на заседании трехсторонней контактной группы. Но этого мало.

«Очнитесь вы в конце концов. Война не только в Украине, она у нас, в нашем доме. Решать эту проблему - нам. И если "нормандская четверка", на которую так уповает президент Зеленский, чего-то стоит, тогда давно надо было собраться и что-то решать», - сказал глава Беларуси, добавив, что он в этом сомневается.

Беларусь готова сыграть свою роль

Александр Лукашенко добавил, что слышны разговоры о том, что Беларусь в урегулировании конфликта в Украине «побежала впереди телеги». «Мы не рвемся ни в посредники, ни в миротворцы», - подчеркнул он.

Однако страна готова сыграть свою роль в миротворческом процессе, если на это будет воля и договоренность Украины и России, так как не может «стоять в стороне».

«И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины», - продолжил белорусский официальный лидер. При этом он считает, что и руководителей непризнанных ЛНР и ДНР «игнорировать не надо».

«Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение», - добавил он.

«Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой», - сказал Лукашенко.

Лукашенко уверен, что и без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Кремль недоволен

Конфликт в Донбассе является внутриукраинским, Россия не является его участницей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что важно помочь Киеву справиться с урегулированием ситуации на юго-востоке страны, пишет Lenta.ru.

Он также высказался против привлечения к разрешению США, так как, по его мнению, эта идея не находит поддержки у участников переговоров.

Напомним, 8 октября в Минске прошла международная конференция «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», на которой Лукашенко высказал озабоченность тем, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. Президент Беларуси после переговоров с Владимиром Зеленским убедился, что украинская власть понимает, как разрешить конфликт в своей стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Сторонами конфликта на востоке Украины Александр Лукашенко назвал Украину и Россию. Однако в Москве нести ответственность за этот конфликт не готовы. Конфликт как...
 
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