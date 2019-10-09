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Беларусь надеется на скорое упрощение визового режима с ЕС
09.10.2019 20:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь надеется, что Евросоюз примет меры для устранения барьеров в вопросах визового режима и взаимодействия в других отраслях.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время встречи с главой представительства Евросоюза Дирком Шубелем, сообщили в пресс-службе Совета министров.
По словам Румаса, на встрече шла речь о развитии контактов в торговле, экономике, инвестиционном сотрудничестве и бизнесе. Для решения этих вопросов необходимо совершенствовать правовую базу отношений, так как у сторон даже нет базового соглашения о взаимодействии.
Со своей стороны Беларусь хочет как можно скорее решить визовые вопросы и расширить взаимовыгодное сотрудничество с Евросоюзом.
«Мы не стремимся к членству в ЕС, но заинтересованы в выстраивании сотрудничества по ряду направлений. Нам необходимо ликвидировать оставшиеся барьеры и переходить к развитию торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, расширять отраслевое сотрудничество, контакты между представителями бизнеса», - заявил глава белорусского правительства.
«В конце 2018 - начале 2019 года мы имели очень хороший темп по контактам с еврокомиссарами и рассчитываем, что новый состав Европейской комиссии также будет уделять Беларуси большое внимание», - выразил надежду Сергей Румас.
Глава представительства ЕС Дирк Шубель, в свою очередь, выразил надежду, что стороны смогут «решить вопросы, которые еще не сняты, и выйти на подписание документа, чтобы двигаться вперед по новому соглашению».
Напомним, 5 августа глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин
Ранее, 30 мая, переговоры по подписанию договора об упрощении визового режима и реадмиссии действительно завершились, однако между сторонами остались неулаженные вопросы, отметил ранее глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун. В частности, стороны так и
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Беларусь надеется, что Евросоюз примет меры для устранения барьеров в вопросах визового режима и взаимодействия в других отраслях.
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