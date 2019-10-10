Лукашенко хочет укрепить СНГ

Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

«События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия», - заявил Лукашенко.

По его словам, «этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей».

Ключевыми направлениями, где нужно развивать сотрудничество, официальный белорусский лидер считает транспорт, энергетику, промышленную кооперацию, инвестиции и торговлю.

Лукашенко отметил, что участники СНГ фактически вышли на завершающую стадию подготовки Стратегии экономического развития содружества до 2030 года и предложил дополнить ее конкретными проектами, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование полноценной зоны свободной торговли. «Процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа», - заключил Александр Лукашенко.

На совете лидерам стран предстоит рассмотреть ряд проектов документов, направленных на дальнейшее развитие экономического сотрудничества и внешнеполитического партнерства, обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам. В их числе вопрос о председательстве в Содружестве в 2020 году. Планируется, что от Туркменистана пост председателя перейдет Узбекистану, а сопредседательствовать будут Беларусь и Туркменистан.