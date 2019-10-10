На полигоне Брестский проведут совместное белорусско-российское учение (будут летать беспилотники, вертолёты и самолёты)

Источник материала: Виртуальный Брест

Для участия в совместном белорусско-российском тактическом учении с боевой стрельбой 12 октября в г.Брест прибудет парашютно-десантный батальон 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных Сил России.





Совместное учение проводится с 21 по 25 октября под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Церемония торжественного открытия состоится 20 октября на полигоне Брестский.

От белорусской стороны в тактическом учении примет участие десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады со средствами усиления. Кроме того, предусмотрено участие авиационного компонента с привлечением беспилотных авиационных комплексов, вертолетов Ми-8 и Ми-24, самолетов Ил-76 МД и Як-130.

Основная цель учения – организация взаимодействия между подразделениями вооруженных сил Беларуси и России.

В ходе совместных действий военнослужащие Республики Беларусь и Российской Федерации отработают вопросы преодоления водной преграды на штатной технике, совершения прыжков с парашютом, в том числе ночью, десантирования техники, а также проведут боевые стрельбы.

Для участников учения предусмотрены культурно-досуговые мероприятия, в ходе которых военнослужащие Российской Федерации смогут ознакомиться с достопримечательностями Брестской земли.