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В Ашхабаде состоялся саммит СНГ

12.10.2019 09:05 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Инициативы по углублению сотрудничества, безопасность в СНГ, партнерство с третьими странами и возврат Украины в Содружество.Такой спектр тем накануне обсуждали в Ашхабаде, где состоялся саммит СНГ. Участие в нем принял и наш Президент. Один из главных документов, который рассмотрен на Совете глав государств, - проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. Как раз акценты по этой тематике в своем выступлении расставил белорусский лидер. Александр Лукашенко затронул ключевые проблемы и пути для укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения
 
 
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Инициативы по углублению сотрудничества, безопасность в СНГ, партнерство с третьими странами и возврат Украины в Содружество.Такой спектр тем накануне обсуждали...
 
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