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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Саммит СНГ: мнения экспертов К саммиту лидеров СНГ было приковано большое внимание медиасообщества и аналитиков. Серьезный резонанс среди экспертов вызвали месседжи, озвученные белорусской...

К саммиту лидеров СНГ было приковано большое внимание медиасообщества и аналитиков. Серьезный резонанс среди экспертов вызвали месседжи, озвученные белорусской стороной: укреплять экономику стран Содружества, не забывать общую историю, работать на региональную безопасность и в жизни, и в глобальной сети. Все эти акценты прозвучали очень своевременно, считают политологи и журналисты