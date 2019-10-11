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Саммит СНГ: мнения экспертов

12.10.2019 09:20 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

К саммиту лидеров СНГ было приковано большое внимание медиасообщества и аналитиков. Серьезный резонанс среди экспертов вызвали месседжи, озвученные белорусской стороной: укреплять экономику стран Содружества, не забывать общую историю, работать на региональную безопасность и в жизни, и в глобальной сети. Все эти акценты прозвучали очень своевременно, считают политологи и журналисты (видео).

 
 
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К саммиту лидеров СНГ было приковано большое внимание медиасообщества и аналитиков. Серьезный резонанс среди экспертов вызвали месседжи, озвученные белорусской...
 
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