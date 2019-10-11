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Поздравление Королю Испании Филиппу VI
12.10.2019 15:25 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником - Днем испанской нации.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником - Днем испанской нации. "Рассчитываю на дальнейшее...
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