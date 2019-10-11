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Приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi 2019"
12.10.2019 15:05 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ Минской области чествуют победителей жатвы этого года. "Борисов-Арена", вместо болельщиков и привычного футбола, сегодня принимает лучших хлеборобов. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019".
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В Минской области чествуют победителей жатвы этого года. "Борисов-Арена", вместо болельщиков и привычного футбола, сегодня принимает лучших хлеборобов. Президент...
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