Визы для белорусов будут стоить 35 евро в самое ближайшее время

Подписание соглашения об упрощении визового режима Евросоюз обещает в самое ближайшее время.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель в интервью программе «Контуры» на ОНТ 13 октября.

«Думаю, в ближайшее время появятся хорошие новости. Я не могу сейчас ответить, когда именно соглашение вступит в силу. Но уверяю, что процесс не затянется на длительное время», — сказал дипломат.

По словам Шубеля, в данный момент над соглашением идет активная работа в Евросоюзе.

Представитель ЕС назвал это длительным и тяжелым процессом, в котором много демократии. Все участники ЕС (28 стран) «должны принять во внимание все механизмы как во внутренних, так и во внешних отношениях».

«И когда мы проведем все процедуры, то с удовольствием подпишем соглашение о снижении стоимости однократных и многократных шенгенских виз до 35 евро», - сказал Дирк Шубель.

Напомним, 5 августа глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин сообщила , что переговоры по соглашению об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом завершены, а документ будет подписан осенью.

Ранее, 30 мая, переговоры по подписанию договора об упрощении визового режима и реадмиссии действительно завершились, однако между сторонами остались неулаженные вопросы, отметил ранее глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун. В частности, стороны так и не смогли подписать договор о реадмиссии. Сейчас ускорение процесса приобретает важное значение, так как Совет Европейского союза принял изменения в Визовый кодекс , согласно которым шенгенская виза дорожает до 80 евро и меняются другие правила ее получения. Если же переговоры завершатся успешно и своевременно, шенгенская виза будет стоить для Беларуси 35 евро.

Переговоры по визовым вопросам между Минском и Брюсселем идут уже пять лет . Это повод для пессимизма. Однако, недавно и белорусская сторона (министр иностранных дел Владимир Макей) и Евросоюза (глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин) заявили, что процесс практически завершен. По словам Викторин, противоречий нет, текст согласован. Не совсем понятно, подпишут ли Беларусь и ЕС документ до увеличения стоимости виз, однако, Макей пообещал, что «мы обязательно успеем».

9 сентября, встречаясь с Дирком Шрубелем, премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил : Беларусь надеется, что Евросоюз примет меры для устранения барьеров в вопросах визового режима и взаимодействия в других отраслях. Со своей стороны Беларусь хочет как можно скорее решить визовые вопросы и расширить взаимовыгодное сотрудничество с Евросоюзом.

Шансы на снижение стоимости визы у Беларуси есть только в случае подписания с ЕС соглашения об упрощении визового режима. Тогда платить нужно будет 35 евро. На сегодня именно столько платят граждане России, Армении и Азербайджана, и этот сбор не вырастет.

Александр Лукашенко 20 сентября принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС.