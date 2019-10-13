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Визы для белорусов будут стоить 35 евро в самое ближайшее время
14.10.2019 09:44 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Подписание соглашения об упрощении визового режима Евросоюз обещает в самое ближайшее время.
Об этом сообщил глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель в интервью программе «Контуры» на
«Думаю, в ближайшее время появятся хорошие новости. Я не могу сейчас ответить, когда именно соглашение вступит в силу. Но уверяю, что процесс не затянется на длительное время», — сказал дипломат.
По словам Шубеля, в данный момент над соглашением идет активная работа в Евросоюзе.
Представитель ЕС назвал это длительным и тяжелым процессом, в котором много демократии. Все участники ЕС (28 стран) «должны принять во внимание все механизмы как во внутренних, так и во внешних отношениях».
«И когда мы проведем все процедуры, то с удовольствием подпишем соглашение о снижении стоимости однократных и многократных шенгенских виз до 35 евро», - сказал Дирк Шубель.
История вопроса
Переговоры по визовым вопросам между Минском и Брюсселем
Напомним, 5 августа Андреа Викторин
Ранее, 30 мая, сообщалось, что переговоры по подписанию договора об упрощении визового режима и реадмиссии действительно завершились, однако между сторонами остались неулаженные вопросы. Об этом говорил глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун. В частности, стороны так и
9 сентября, встречаясь с Дирком Шрубелем, премьер-министр Беларуси Сергей Румас
Шансы на снижение стоимости визы у Беларуси есть только в случае подписания с ЕС соглашения об упрощении визового режима. Тогда платить нужно будет 35 евро. На сегодня именно столько платят граждане России, Армении и Азербайджана, и этот сбор не вырастет.
Александр Лукашенко 20 сентября принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС.
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Подписание соглашения об упрощении визового режима Евросоюз обещает в самое ближайшее время.
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