Макей об отношениях с Западом: никто никуда не разворачивается

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей посоветовал всем, кто ревнует нашу страну к Западу, успокоиться.

Владимир Макей в эфире ОНТ отметил, что потепление отношений Беларуси с Западом - нормальная практика и не является тревожным звонком для других стран.

«Пусть успокоятся все те, кто испытывает определенную ревность или подозрительность от того, что у нас наметилось некоторое улучшение отношений с Западом. Это нормально. Запад является для нас вторым по значимости торгово-экономическим партнером, и это абсолютно в интересах Республики Беларусь — иметь нормальные отношения с Евросоюзом и другими западными странами. От этого, можно сказать, зависит и судьба нашей страны», — сказал Владимир Макей.

Глава Мед также отметил, что нормализация отношений не является показателем того, что Беларусь куда-то «разворачивается». Он подчеркнул, что нормализация отношений со всеми странами по всем векторам является целью страны, и находится в ее интересах, так как белорусская экономика носит открытый характер и зависима от внешних рынков.

«Мы хотим иметь добрые партнерские отношения со всеми странами, которые открывают двери перед нами для торгово-экономического, для политического сотрудничества, для гуманитарного сотрудничества», — сказал он.