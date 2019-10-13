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Макей об отношениях с Западом: никто никуда не разворачивается
14.10.2019 13:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей посоветовал всем, кто ревнует нашу страну к Западу, успокоиться.
Владимир Макей в эфире
«Пусть успокоятся все те, кто испытывает определенную ревность или подозрительность от того, что у нас наметилось некоторое улучшение отношений с Западом. Это нормально. Запад является для нас вторым по значимости торгово-экономическим партнером, и это абсолютно в интересах Республики Беларусь — иметь нормальные отношения с Евросоюзом и другими западными странами. От этого, можно сказать, зависит и судьба нашей страны», — сказал Владимир Макей.
Глава Мед также отметил, что нормализация отношений не является показателем того, что Беларусь куда-то «разворачивается». Он подчеркнул, что нормализация отношений со всеми странами по всем векторам является целью страны, и находится в ее интересах, так как белорусская экономика носит открытый характер и зависима от внешних рынков.
«Мы хотим иметь добрые партнерские отношения со всеми странами, которые открывают двери перед нами для торгово-экономического, для политического сотрудничества, для гуманитарного сотрудничества», — сказал он.
Отметим, что в последнее время у Беларуси намечается оттепель в отношениях с США и Евросоюзом. Последний
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Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей посоветовал всем, кто ревнует нашу страну к Западу, успокоиться.
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