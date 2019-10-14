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Соболезнование Премьер-министру Японии Синдзо Абэ

15.10.2019 07:10 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью людей и многочисленными разрушениями в результате тайфуна "Хагибис".
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью людей и многочисленными разрушениями в...
 
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