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Соболезнование Премьер-министру Японии Синдзо Абэ
15.10.2019 07:10 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью людей и многочисленными разрушениями в результате тайфуна "Хагибис".
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью людей и многочисленными разрушениями в...
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