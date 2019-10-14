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Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений
15.10.2019 12:15 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ каждом районе надо искать свои точки роста. Тема региональной экономики сегодня поднималась во Дворце Независимости, где Глава государства принял ряд кадровых решений. В частности, они касались руководящих должностей на местах. Новые главы в Дубровенском и Мстиславском райисполкомах. Также закрыта вакансия главы администрации Московского района Минска. В разговоре с управленцами Александр Лукашенко обсудил предстоящую электоральную кампанию, а также проблемы и перспективы отдельно взятых районов.
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В каждом районе надо искать свои точки роста. Тема региональной экономики сегодня поднималась во Дворце Независимости, где Глава государства принял ряд...
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