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Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений

15.10.2019 12:15 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В каждом районе надо искать свои точки роста. Тема региональной экономики сегодня поднималась во Дворце Независимости, где Глава государства принял ряд кадровых решений. В частности, они касались руководящих должностей на местах. Новые главы  в Дубровенском и Мстиславском райисполкомах. Также закрыта вакансия главы администрации Московского района Минска. В разговоре с управленцами Александр Лукашенко обсудил предстоящую электоральную кампанию, а также проблемы и перспективы отдельно взятых районов.
 
Теги: Минск
 
 
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В каждом районе надо искать свои точки роста. Тема региональной экономики сегодня поднималась во Дворце Независимости, где Глава государства принял ряд...
 
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