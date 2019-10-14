Лукашенко назначил главу внутренних войск

Александр Лукашенко назначил Юрия Назаренко заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.

«Я не думаю, что это недостаток то, что вы не руководили соединениями. Вам не надо будет фронтами руководить - вам надо будет обеспечить порядок в стране. При необходимости, если придется задействовать наши внутренние войска, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Не дай бог что, мы, люди в погонах, все пойдем на фронт, если угроза будет извне».

Официальный лидер напомнил, что Назаренко руководил одним из элитных подразделений - специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск. «Я ничего плохого не слышал о деятельности СОБРа, только положительное. Ребята всегда в строю. Мы всегда мобилизовывали отряд для задержания и нейтрализации разного рода бандюганов и прочих», - сказал Лукашенко.

Этот опыт, считает он, пригодится Юрию Назаренко при дальнейшей службе, сообщили в пресс-службе президента.

Юрий Назаренко родился в 1976 году в Слониме. Окончил Военную академию Беларуси и командно-штабной факультет Военной академии. На военной службе с 1997 года, с 2010 по 2014 года служил в Службе безопасности президента, после возглавил СОБР в/ч 3214, а затем такой же отряд 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД. С марта 2018 года руководил штабом Службы безопасности президента.