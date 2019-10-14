В Минске задержана россиянка из санкционного списка по запросу США, Москва негодует

Россиянка Анна Богачева, имя которой значится в «списке Мюллера» - в него вносили подозреваемых во вмешательстве в выборы в США - задержана в Минске. Официальных комментариев от белорусских правоохранительных органов пока нет, но из России уже поступают заявления о предательстве.

Богачева была задержана в гостинице в Минске вечером 13 октября по запросу Вашингтона.

В Беларусь россиянка приехала на отдых, в Минске она была вместе с мужем и ребенком. Консульство России в курсе задержания, сообщает BBC.

Официальный Минск пока события не комментирует: от комментария отказались в Министерстве внутренних дел, Генпрокуратуре, Госпогранкомитете, Министерстве иностранных дел.

«Не располагаю информацией о задержании данной гражданки КГБ», - сообщил официальный представитель Комитета госбезопасности Андрей Ярош.

В посольстве России в Беларуси информацию о задержании россиянки также не комментируют

Однако, подтверждение пришло из комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Председатель этого российского органа Александр Малькевич заявил, что они получили информацию от друзей Богачевой и изучают ситуацию.

По его словам, «это вопиющая ситуация», передает «Интерфакс-Запад».

В похожем стиле комментируют ситуацию в Госдуме России. Член комитета по делам СНГ Госдумы Виктор Водолацкий выразил недоумение и назвал ситуацию печальной, выразив надежду, что в ближайшее время все прояснится и россиянка «должна быть отпущена».

«Некоторые мои коллеги, которые уже подходили ко мне, учитывая, что как раз комитет отвечает за взаимодействие и работу с соотечественниками, что это предательство», – цитирует российского депутата РИА «Новости».

В феврале 2018 года Минюст США назвал имена 13 россиян, которые, как считает следствие, пытались повлиять на президентские выборы 2016 года через сеть фальшивых аккаунтов в соцсетях. В частности, подозреваемые вели кампанию в поддержку кандидата от республиканцев. Среди них бизнесмен Евгений Пригожин. Богачева с апреля по июль 2014 года могла работать переводчицей американского отдела российской «фабрики троллей» и, по данным Минюста США, собирала данные в стране.