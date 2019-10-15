Представители ЕЭК выяснили, что мешает бизнесу стран-участниц в ЕАЭС

С целью установления прямого контакта с бизнесом стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выявления препятствий на пути свободной торговли между его участниками за последние три месяца эксперты антимонопольного блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) провели 18 выездных заседаний общественной приёмной. Мероприятия прошли в городах Беларуси, Казахстана и России.

«Основная задача выездной общественной приемной – изучить ситуацию в регионах, выяснить, что знает бизнес о деятельности Комиссии, наладить контакты с региональными предпринимателями-экспортерами, рассказать об инструментах и возможностях защиты интересов предпринимателей на трансграничных рынках ЕАЭС», – отметил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин.

Формат прямого диалога с бизнесом оказался нужным и востребованным – в общей сложности в 18 заседаниях приняли участие представители свыше 800 компаний.

По итогам встреч с бизнесом стран-участниц ЕАЭС выявлены системные проблемы и барьеры, мешающие свободному движению товаров и услуг на трансграничных рынках Союза.

К примеру, по словам предпринимателей Казахстана, при желании выйти на рынок государств-членов ЕАЭС они сталкиваются с долгим и трудоемким процессом сбора и обработки документов, а те, кто уже работает на трансграничных рынках, испытывают затруднения при прохождении постов контроля. По словам предпринимателей, задержка грузов на них может доходить до 30 часов и отрицательно сказывается на перевозимой скоропортящейся продукции.

Также вопросы предпринимателей касались действующей в России системы «Меркурий». По мнению бизнесменов, система ставит участников рынка в неравные условия, которые заключаются в том, что им приходится доказывать, что все использованное ими сырье было произведено на территории Республики Казахстан.

Бизнес Беларуси говорил об искусственных барьерах при проведении государственных закупок, созданных при внесении изменений в законодательство Российской Федерации.

Предприниматели из России так же, как и деловое сообщество Казахстана, поднимали проблемы логистики и задержек скоропортящихся продуктов питания при осуществлении контроля на проверочных пунктах, а также сложности при участии в государственных закупках в странах Евразийского экономического союза.

Российские производители также пожаловались, что корпорации навязывают им невыгодные договорные условия. В Смоленске, например, по словам местного предпринимателя, имеется случаи недобросовестной конкуренции со стороны производителей других стран-участниц ЕАЭС.

Представители Комиссии заверили бизнесменов, что все озвученные в ходе заседаний вопросы будут предметно изучены с точки зрения их обоснованности и соответствия нормативным правовым актам в рамках ЕАЭС.

До конца года запланированы выездные встречи с предпринимателями Кыргызстана и Армении.