Гражданку России Богачеву отпустили: нет оснований для задержания

Международный розыск в отношении гражданки России Анны Богачевой прекращен, ее отпустили.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, 15 октября в ведомство стали поступать от белорусских и российских журналистов запросы с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о задержании в Минске гражданки Российской Федерации Анны Богачевой.

«Генпрокуратура Беларуси поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси. Она освобождена», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Напомним, россиянка Анна Богачева, имя которой значится в «списке Мюллера» (в него вносили подозреваемых во вмешательстве в выборы в США) была задержана в Минске вечером 13 октября по запросу Вашингтона. Сообщалось, что из России поступают заявления о предательстве.