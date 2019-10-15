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Гражданку России Богачеву отпустили: нет оснований для задержания
16.10.2019 08:17 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Международный розыск в отношении гражданки России Анны Богачевой прекращен, ее отпустили.
Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
По ее словам, 15 октября в ведомство стали поступать от белорусских и российских журналистов запросы с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о задержании в Минске гражданки Российской Федерации Анны Богачевой.
«Генпрокуратура Беларуси поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси. Она освобождена», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.
Напомним, россиянка Анна Богачева, имя которой значится в «списке Мюллера» (в него вносили подозреваемых во вмешательстве в выборы в США)
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Международный розыск в отношении гражданки России Анны Богачевой прекращен, ее отпустили. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
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