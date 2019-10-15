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Гражданку России Богачеву отпустили: нет оснований для задержания

16.10.2019 08:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Международный розыск в отношении гражданки России Анны Богачевой прекращен, ее отпустили.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, 15 октября в ведомство стали поступать от белорусских и российских журналистов запросы с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о задержании в Минске гражданки Российской Федерации Анны Богачевой.

«Генпрокуратура Беларуси поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси. Она освобождена», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Напомним, россиянка Анна Богачева, имя которой значится в «списке Мюллера» (в него вносили подозреваемых во вмешательстве в выборы в США) была задержана в Минске вечером 13 октября по запросу Вашингтона. Сообщалось, что из России поступают заявления о предательстве.

В то же время в комментарии TUT.BY пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что находящуюся в санкционных списках США Анну Богачеву никто не задерживал. Это было не задержание, «а выяснение обстоятельств», уточнила Эйсмонт.

 
Теги: Минск
 
 
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Международный розыск в отношении гражданки России Анны Богачевой прекращен, ее отпустили. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
 
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