Макей об углубленной интеграции с Россией: никаких политических составляющих

Политические консультации, имеющие отношение к нашей так называемой углубленной интеграции с Россией, не ведутся и не планируются. Стороны ведут переговоры по экономическому углублению интеграции, имеющие большое значение для экономики Беларуси.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью пяти независимым СМИ 16 октября, передает Еврорадио.

Он рассказал также, что в программе интеграции изначально были предложения по созданию определенных наднациональных структур, однако еще на Форуме регионов в июле президенты Беларуси и России в С-Петербурге заявили, что предложения с политической составляющей - нецелесообразны.

«Например, нет смысла сейчас говорить о создании единого Центрального банка, если мы не достигли нормального уровня экономического сотрудничества на данном этапе. Есть проблемы, которые необходимо решать сейчас, а не строить крышу, а потом под нее подводит фундамент. Такова логика белорусской стороны», - цитирует Макея Еврорадио.

На вопрос журналиста о публикации программы интеграции глава белорусского МИД ответил, что в данное время стороны работают над дорожными картами. К 20-летию Союзного государства (конец ноября – начало декабря) на встрече президентов этот вопрос будет обсуждаться. По мнению Макея, сейчас публиковать рабочие документы не стоит.

Касаясь статьи об интеграции в российском издании «Коммерсантъ», глава ведомства отметил, что «иногда невозможно объяснить логику действия тех или иных государств». По его мнению, «было сделано умышленно и с определенными целями», публикация не отражает официального взгляда руководства России.

История вопроса

Премьер-министр Сергей Румас в интервью программе «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1 » назвал программу действий по интеграции Беларуси и России «практически согласованной», ее проект ее проект отправился президенту на стол 27 августа.

3 сентября Совет министров Беларуси направил главе страны проект программы по развитию интеграции с Российской Федерацией. Накануне Александр Лукашенко признал , что Беларусь очень зависима от российского рынка и нефти.

5 сентября глава Минэкономики Дмитрий Крутой заявил , что президенты Беларуси и России подпишут программу действий по интеграции и ряд соглашений в декабре.

18 сентября Крутой в ответ на запрос депутата Елены Анисим прислал документ, в котором говорилось, что программу действий по союзной интеграции обнародовать не будут: публикация может создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса.

Ранее, 16 сентября российское издание «Коммерсантъ» писало , что программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предполагает частичное объединение двух экономических систем.

После этого белорусский экономист Ярослав Романчук назвал план интеграции Беларуси и России «национальным предательством», а пресс-секретарь Александра Наталья Эйсмонт назвала выводы журналиста российского издания «досужими журналистскими штампами».