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Макей об углубленной интеграции с Россией: никаких политических составляющих
17.10.2019 12:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Политические консультации, имеющие отношение к нашей так называемой углубленной интеграции с Россией, не ведутся и не планируются. Стороны ведут переговоры по экономическому углублению интеграции, имеющие большое значение для экономики Беларуси.
Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью пяти независимым СМИ 16 октября,
Он рассказал также, что в программе интеграции изначально были предложения по созданию определенных наднациональных структур, однако еще на Форуме регионов в июле президенты Беларуси и России в С-Петербурге заявили, что предложения с политической составляющей - нецелесообразны.
«Например, нет смысла сейчас говорить о создании единого Центрального банка, если мы не достигли нормального уровня экономического сотрудничества на данном этапе. Есть проблемы, которые необходимо решать сейчас, а не строить крышу, а потом под нее подводит фундамент. Такова логика белорусской стороны», - цитирует Макея Еврорадио.
На вопрос журналиста о публикации программы интеграции глава белорусского МИД ответил, что в данное время стороны работают над дорожными картами. К 20-летию Союзного государства (конец ноября – начало декабря) на встрече президентов этот вопрос будет обсуждаться. По мнению Макея, сейчас публиковать рабочие документы не стоит.
Касаясь статьи об интеграции в российском издании «Коммерсантъ», глава ведомства отметил, что «иногда невозможно объяснить логику действия тех или иных государств». По его мнению, «было сделано умышленно и с определенными целями», публикация не отражает официального взгляда руководства России.
История вопроса
Премьер-министр Сергей Румас в интервью программе «Разговор у Президента» на телеканале
3 сентября Совет министров Беларуси
5 сентября глава Минэкономики Дмитрий Крутой
18 сентября Крутой в ответ на запрос депутата Елены Анисим
Ранее, 16 сентября российское издание «Коммерсантъ»
После этого белорусский экономист Ярослав Романчук назвал план интеграции Беларуси и России «национальным предательством», а пресс-секретарь Александра Наталья Эйсмонт
Совет министров Беларуси
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Политические консультации, имеющие отношение к нашей так называемой углубленной интеграции с Россией, не ведутся и не планируются. Стороны ведут переговоры по...
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