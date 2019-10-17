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«Мисс Беларусь-2018» Марию Василевич зарегистрировали кандидатом

18.10.2019 09:17 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О том, что Мария Василевич попала в списки кандидатов, она сообщила TUT.BY.

Комментируя желание «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич стать депутатом, глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, то в Беларуси депутатами должны быть зрелые люди.

По ее словам, населению понравится тот факт, что молодая девушка хочет стать народным избранником, но у главы ЦИК – личная позиция такова.

Напомним, 9 сентября стало известно, что 22-летняя Мария Василевич, победившая в конкурсе «Мисс Беларусь» в 2018 году, решила пойти в политику и будет баллотироваться в Палату представителей.

После победы в конкурсе на девушку обратил внимание Александр Лукашенко, вместе с ним она побывала в белыничском колхозе «Родина», где президент в шутку предложил ей руководство колхозом. Девушка согласилась приступить к работе после окончания срока 2-годичного контракта.

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября. 17 октября стало известно, что представители демократических сил Анна Канопацкая и Елена Анисим не зарегистрированы в кандидаты, как и другие оппозиционеры.

Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением.

 
 
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О том, что Мария Василевич попала в списки кандидатов, она сообщила TUT.BY.
 
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