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«Мисс Беларусь-2018» Марию Василевич зарегистрировали кандидатом
18.10.2019 09:17 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О том, что Мария Василевич попала в списки кандидатов, она сообщила TUT.BY.
Комментируя желание «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич стать депутатом, глава ЦИК Лидия Ермошина
По ее словам, населению понравится тот факт, что молодая девушка хочет стать народным избранником, но у главы ЦИК – личная позиция такова.
Напомним, 9 сентября стало известно, что 22-летняя Мария Василевич, победившая в конкурсе «Мисс Беларусь» в 2018 году, решила пойти в политику и
После победы в конкурсе на девушку обратил внимание Александр Лукашенко, вместе с ним она
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Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Лукашенко
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О том, что Мария Василевич попала в списки кандидатов, она сообщила TUT.BY.
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