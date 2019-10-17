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Лукашенко высказался о разработке нового закона о госслужбе

18.10.2019 15:00 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работа над новым законом о государственной службе продолжается, не все вопросы окончательно разрешены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на встрече в Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что действующий закон о госслужбе принят более 15 лет назад. Но в изменившихся социальных и экономических условиях он нуждается в пересмотре. "Необходимо учесть практику его применения, а также актуальность определения новых перспективных направлений развития института государственной службы", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко высказался о разработке нового закона о госслужбе

Разработать новый закон о госслужбе Президент поручал уже давно. Этим вопросом занимается рабочая группа из ученых и экспертов, в своем большинстве не госслужащие, "чтобы не было закона под себя". В январе 2019 года подготовленный законопроект был рассмотрен на совещании у главы государства. "Не все вопросы окончательно разрешены. Но работа продолжается. Нам предстоит решить конкретные задачи: сближение регламентации различных видов государственной службы, повышение служебной дисциплины, закрепление комплекса материальных и социальных гарантий, призванных компенсировать возлагаемые на госслужащих ограничения", - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, будущий закон должен стать единым документом, который комплексно урегулирует процесс прохождения государственной службы, исключая необходимость обращения ко множеству подзаконных и ведомственных актов. "Мы в первую очередь должны исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей - многие из них не соответствуют специфике отечественной управленческой системы, а из приоритетов государственной политики", - подчеркнул Президент.

Он обратил внимание, что система государственной службы в принципе не может быть статичной, ведь жизнь стремительно развивается. "Задача управленческой вертикали - быть впереди тенденций и вызовов уже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Совершенствование этой системы - процесс непрерывный. Поэтому вопросы определения критериев подбора кадров, механизмов их ротации, новых подходов к формированию кадрового резерва всегда будут требовать нашего постоянного внимания", - добавил глава государства.

 
 
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  Работа над новым законом о государственной службе продолжается, не все вопросы окончательно разрешены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил...
 
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