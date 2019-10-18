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Очередные «дорожные карты»: Беларусь и Россия снова сняли разногласия по интеграции

18.10.2019 23:11 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и вице-премьер РФ Максим Акимов на переговорах в Москве сняли разногласия по некоторым дорожным картам для реализации программы по углублению интеграции в Союзном государстве.

Вместе с тем, до сих пор неизвестно о чем переговоры, и что содержится в т. н. «дорожной карте», не стал конкретизировать достижения и Турчин. «Давайте мы их примем, а потом будем более подробно о них говорить», - сказал он.

По словам белорусского чиновника, на встрече обсуждались вопросы информатизации, связи и таможни, «электронных пломб, вопросы маркировки товаров».

«Надеемся, что сегодня мы нашли те развилки, которые позволят реализовать наши договоренности, прежде всего, не в ущерб бизнесу - как белорусскому, так и российскому», - отметил Турчин.

В свою очередь, Акимов заявлял, что разговор будет вестись о проектах «дорожных карт» по вопросам общей системы маркировки и отслеживания товаров, транспортного контроля, а также единого рынка связи и информатизации, передает БелТА.

По словам российского чиновника, поставлена задача к 1 декабря завершить согласование «дорожных карт» (неких), а к 8 декабря выйти на подписание как самой программы по углублению интеграции, так и всех «дорожных карт» главами Беларуси и России.

С ним почти согласился Турчин, добавив, что препятствий особых нет, но «некоторые вопросы нужно обсудить», передает «Спутник».

Частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года предусматривает программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, — такие данные привел 16 сентября российский «Коммерсант». Официальный Минск эти данные пока не комментирует, а независимые эксперты назвали национальным предательством и сдачей суверенитета. Едиственная реакция, которая последовала от официального Минска - заявление пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, которая пообещала независимость не сдавать. Документ программы до сих пор не опубликован.

Программа углубления интеграции между Беларусью и Россией не выходит за рамки Союзного договора, подписанного в 1999 году, пообещали в МИД Беларуси.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и вице-премьер РФ Максим Акимов на переговорах в Москве сняли разногласия по некоторым дорожным...
 
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