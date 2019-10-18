Очередные «дорожные карты»: Беларусь и Россия снова сняли разногласия по интеграции

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и вице-премьер РФ Максим Акимов на переговорах в Москве сняли разногласия по некоторым дорожным картам для реализации программы по углублению интеграции в Союзном государстве.

Вместе с тем, до сих пор неизвестно о чем переговоры, и что содержится в т. н. «дорожной карте», не стал конкретизировать достижения и Турчин. «Давайте мы их примем, а потом будем более подробно о них говорить», - сказал он.

По словам белорусского чиновника, на встрече обсуждались вопросы информатизации, связи и таможни, «электронных пломб, вопросы маркировки товаров».

«Надеемся, что сегодня мы нашли те развилки, которые позволят реализовать наши договоренности, прежде всего, не в ущерб бизнесу - как белорусскому, так и российскому», - отметил Турчин.

В свою очередь, Акимов заявлял, что разговор будет вестись о проектах «дорожных карт» по вопросам общей системы маркировки и отслеживания товаров, транспортного контроля, а также единого рынка связи и информатизации, передает БелТА.

По словам российского чиновника, поставлена задача к 1 декабря завершить согласование «дорожных карт» (неких), а к 8 декабря выйти на подписание как самой программы по углублению интеграции, так и всех «дорожных карт» главами Беларуси и России.

С ним почти согласился Турчин, добавив, что препятствий особых нет, но «некоторые вопросы нужно обсудить», передает «Спутник».