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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты Избирательная кампания в Палату представителей вступает в активную фазу, началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты. Претенденты приступают к прямой...

Избирательная кампания в Палату представителей вступает в активную фазу, началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты. Претенденты приступают к прямой борьбе за голоса избирателей. С сегодня по 6 ноября по рабочим дням кандидаты в депутаты выступают на радио и телевидении. Радиовыступления проходят с 7 до 8 утра. По телевидению трансляции пройдут в вечернем прайм-тайме - в 19:00. С этого дня кандидатов можно будет увидеть и на телеканалеТелеэфир всем участникам политической гонки предоставляется бесплатно. Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.