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Началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты

21.10.2019 07:20 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Избирательная кампания в Палату представителей вступает в активную фазу, началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты. Претенденты приступают к прямой борьбе за голоса избирателей. С сегодня по 6 ноября по рабочим дням кандидаты в депутаты выступают на радио и телевидении. Радиовыступления проходят с 7 до 8 утра. По телевидению трансляции пройдут в вечернем прайм-тайме - в 19:00. С этого дня кандидатов можно будет увидеть и на телеканале "Беларусь 3". Телеэфир всем участникам политической гонки предоставляется бесплатно. Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.
 
 
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Избирательная кампания в Палату представителей вступает в активную фазу, началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты. Претенденты приступают к прямой...
 
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  • Началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты 07:20, БT
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