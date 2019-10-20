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Началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты
21.10.2019 07:20 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTИзбирательная кампания в Палату представителей вступает в активную фазу, началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты. Претенденты приступают к прямой борьбе за голоса избирателей. С сегодня по 6 ноября по рабочим дням кандидаты в депутаты выступают на радио и телевидении. Радиовыступления проходят с 7 до 8 утра. По телевидению трансляции пройдут в вечернем прайм-тайме - в 19:00. С этого дня кандидатов можно будет увидеть и на телеканале
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Избирательная кампания в Палату представителей вступает в активную фазу, началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты. Претенденты приступают к прямой...
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