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Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан
21.10.2019 09:05 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 24 и 25 октября Глава государства проведет в Нур-Султане переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 24 и 25 октября Глава...
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