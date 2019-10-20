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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 24 и 25 октября Глава...

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 24 и 25 октября Глава государства проведет в Нур-Султане переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.