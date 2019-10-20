Лукашенко: власть надо держать крепко

Главная задача президента – показать народу, что в стране есть власть.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения Академии управления при президенте 18 октября, сообщает TUT.BY со ссылкой на YouTube-канал « АТН: новости Беларуси и мира ».

По просьбе студентки Лукашенко рассказал, какие напутствия он говорит кандидатам на руководящие должности.

«В последний раз говорю: вот у нас выборы. Так, ребята. Выборы выборами, но мы должны показать, что в стране есть власть. <…> Я им сказал: смотрите. Мы должны показать, что есть власть в стране. И выберем и депутатов, которые нужны, и президента того, который нужен. А не [того, которого] кому-то там на Востоке или на Западе хочется», - сказал президент.

Отвечая на вопрос, он отметил студентке, что по характеру видит: она может быть руководителем.

«Власть, как дедушка Ленин говорил, надо держать крепко. Если я растопырю пальцы и буду тут вам все это объяснять и не буду власть удерживать… Но это моя главная задача. Говорят: «Вот он такой-сякой, власть…», - сказал глава государства.

Если человеку дали власть, он должен ее держать, а не бросать в грязь: «Она у нас уже когда-то валялась в грязи. Конечно, надо удерживать какими-то приемлемыми, более-менее демократическими методами. Не будешь же ты рулить в угоду какому-то клану, который тебя окружает, и люди тебя все будут ненавидеть. Упаси господь, не дай бог».