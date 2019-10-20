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Лукашенко: власть надо держать крепко
21.10.2019 10:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Главная задача президента – показать народу, что в стране есть власть.
Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения Академии управления при президенте 18 октября, сообщает
По просьбе студентки Лукашенко рассказал, какие напутствия он говорит кандидатам на руководящие должности.
«В последний раз говорю: вот у нас выборы. Так, ребята. Выборы выборами, но мы должны показать, что в стране есть власть. <…> Я им сказал: смотрите. Мы должны показать, что есть власть в стране. И выберем и депутатов, которые нужны, и президента того, который нужен. А не [того, которого] кому-то там на Востоке или на Западе хочется», - сказал президент.
Отвечая на вопрос, он отметил студентке, что по характеру видит: она может быть руководителем.
«Власть, как дедушка Ленин говорил, надо держать крепко. Если я растопырю пальцы и буду тут вам все это объяснять и не буду власть удерживать… Но это моя главная задача. Говорят: «Вот он такой-сякой, власть…», - сказал глава государства.
Если человеку дали власть, он должен ее держать, а не бросать в грязь: «Она у нас уже когда-то валялась в грязи. Конечно, надо удерживать какими-то приемлемыми, более-менее демократическими методами. Не будешь же ты рулить в угоду какому-то клану, который тебя окружает, и люди тебя все будут ненавидеть. Упаси господь, не дай бог».
По его словам, каждый, кто сегодня мечтает о политической карьере, должен понимать, что путь руководителя не так прост, это тяжелый и напряженный труд. Только тот, кто выстоит испытания государственной властью и временем, сохранив честь мундира, сможет выйти на высокий уровень принятия ответственных и судьбоносных решений, - подчеркнул Лукашенко,
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Главная задача президента – показать народу, что в стране есть власть.
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