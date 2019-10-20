Лукашенко о смертной казни: сто лет мне это надо

Смертная казнь была бы отменена в Беларуси, если б за это проголосовал народ.

Так заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при президенте 18 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря? Да сто лет это мне надо! Но так проголосовал народ, и это по конституции полномочия Президента в любой стране, где существует смертная казнь», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что вопрос решался на референдуме, и так решил народ. Если он проголосует против – смертная казнь будет отменена.

Президент отметил, что, когда речь заходит о смертной казни, он вспоминает конкретные примеры – жестокие убийства, в том числе, детей.

Беларусь – единственная страна в СНГ и Европе, в которой сохранена смертная казнь как исключительная мера наказания.