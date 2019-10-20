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Лукашенко о смертной казни: сто лет мне это надо
21.10.2019 11:29 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Смертная казнь была бы отменена в Беларуси, если б за это проголосовал народ.
Так заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при президенте 18 октября, сообщает пресс-служба главы государства.
«Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря? Да сто лет это мне надо! Но так проголосовал народ, и это по конституции полномочия Президента в любой стране, где существует смертная казнь», - сказал Лукашенко.
Он добавил, что вопрос решался на референдуме, и так решил народ. Если он проголосует против – смертная казнь будет отменена.
Президент отметил, что, когда речь заходит о смертной казни, он вспоминает конкретные примеры – жестокие убийства, в том числе, детей.
Беларусь – единственная страна в СНГ и Европе, в которой сохранена смертная казнь как исключительная мера наказания.
Напомним, Александр Лукашенко 18 октября посетил Академию управления при президенте, где рассказал о роли управленцев в стране, недостатках в школах и о многом другом. О
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Смертная казнь была бы отменена в Беларуси, если б за это проголосовал народ.
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