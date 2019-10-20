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Лукашенко о смертной казни: сто лет мне это надо

21.10.2019 11:29 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Смертная казнь была бы отменена в Беларуси, если б за это проголосовал народ.

Так заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при президенте 18 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря? Да сто лет это мне надо! Но так проголосовал народ, и это по конституции полномочия Президента в любой стране, где существует смертная казнь», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что вопрос решался на референдуме, и так решил народ. Если он проголосует против – смертная казнь будет отменена.

Президент отметил, что, когда речь заходит о смертной казни, он вспоминает конкретные примеры – жестокие убийства, в том числе, детей.

Напомним, Александр Лукашенко 18 октября посетил Академию управления при президенте, где рассказал о роли управленцев в стране, недостатках в школах и о многом другом. О упомянул и о своей главной задаче – крепко держать власть в стране.

История вопроса

Согласно опросам, проведенным в 2017 году и опубликованным в сборнике материалов социсследований АИЦ, 60% граждан Беларуси считают справедливым применение смертной казни в стране.

Сегодня Беларусь является единственной страной в Европе, где действует смертная казнь. Родственникам приговоренных, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

10 января Совет Европы сделал заявление, касающееся вынесенного накануне в Беларуси первого в текущем году смертного приговора.

В международной организации традиционно призвали к отмене смертной казни и выразили надежду на то, что данный, первый в этом году приговор, может быть отменен.

Международные организации, а также правозащитники, много лет требуют от властей Беларуси ввести мораторий на смертную казнь. В ПАСЕ даже предлагали провести эксперимент: прекратить использование смертной казни в течение года и посмотреть на принесенные результаты. 

Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что сохранение смертной казни в Беларуси было результатом голосования на референдуме, и президент не в праве ее отменить. В 2017 году Лукашенко заявил, что готов ввести мораторий на смертную казнь, если такую меру поддержит большинство белорусов на референдуме.

В июле нынешнего года к смертной казни приговорили Виктора Павлова за убийство двух сестер-пенсионерок.

В январе 2019-го к смертной казни был приговорен и житель Бобруйска Александр Осипович, убившего девушек летом 2018 года.

 
 
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Смертная казнь была бы отменена в Беларуси, если б за это проголосовал народ.
 
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