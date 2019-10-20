﻿ Лукашенко: власть надо держать крепко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: власть надо держать крепко

21.10.2019 10:27 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Главная задача президента – показать народу, что в стране есть власть.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения Академии управления при президенте 18 октября, сообщает TUT.BY со ссылкой на YouTube-канал «АТН: новости Беларуси и мира».

По просьбе студентки Лукашенко рассказал, какие напутствия он говорит кандидатам на руководящие должности.

«В последний раз говорю: вот у нас выборы. Так, ребята. Выборы выборами, но мы должны показать, что в стране есть власть. <…> Я им сказал: смотрите. Мы должны показать, что есть власть в стране. И выберем и депутатов, которые нужны, и президента того, который нужен. А не [того, которого] кому-то там на Востоке или на Западе хочется», - сказал президент.

Отвечая на вопрос, он отметил студентке, что по характеру видит: она может быть руководителем.

«Власть, как дедушка Ленин говорил, надо держать крепко. Если я растопырю пальцы и буду тут вам все это объяснять и не буду власть удерживать… Но это моя главная задача. Говорят: «Вот он такой-сякой, власть…», - сказал глава государства.

Если человеку дали власть, он должен ее держать, а не бросать в грязь: «Она у нас уже когда-то валялась в грязи. Конечно, надо удерживать какими-то приемлемыми, более-менее демократическими методами. Не будешь же ты рулить в угоду какому-то клану, который тебя окружает, и люди тебя все будут ненавидеть. Упаси господь, не дай бог».

По его словам, каждый, кто сегодня мечтает о политической карьере, должен понимать, что путь руководителя не так прост, это тяжелый и напряженный труд. Только тот, кто выстоит испытания государственной властью и временем, сохранив честь мундира, сможет выйти на высокий уровень принятия ответственных и судьбоносных решений, - подчеркнул Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, Александр Лукашенко 18 октября посетил Академию управления при президенте, где рассказал о роли управленцев в стране, недостатках в школах, высказался о смертной казни.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная задача президента – показать народу, что в стране есть власть.
 
Новости дня
Новости политики
 
Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика