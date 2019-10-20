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Президент Беларуси встретился с губернатором Свердловской области России
21.10.2019 12:14 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБеларусь рассматривает развитие сотрудничества с российскими регионами как одно из ключевых направлений в экономике. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошла встреча Главы государства и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Соседи заинтересованы в развитии совместных проектов в науке, пригодится уральскому региону и опыт Беларуси в сельском хозяйстве. Более того, Минск готов поставить пассажирскую технику, в том числе электробусы. И главная цель сторон - покорить планку товарооборота в полмиллиарда долларов.
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Беларусь рассматривает развитие сотрудничества с российскими регионами как одно из ключевых направлений в экономике. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко....
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