Обращение председателя Брестского горисполкома А.С.Рогачука к жителям города (приглашает на встречу)

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые брестчане! Приглашаю вас принять участие в традиционной встрече с руководством города, депутатским корпусом, представителями жилищно-коммунального хозяйства и других городских служб.





Цель мероприятия — эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Вы сможете задать интересующие вопросы, связанные с работой городских служб и исполнительной власти, озвучить свои предложения и идеи по той или иной теме.





Свои вопросы Вы можете направить заблаговременно 28 и 29 октября 2019 г. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) часов, позвонив по телефону 21-02-39, 21-03-83, 21-01-79, а также на адрес электронной почты: brestvestnik@bvn.by с пометкой «Вопрос председателю».

Встреча состоится 2 ноября 2019 года во Дворце культуры профсоюзов (ул. Московская, 275).

Начало в 12.00.

Жду вас для диалога!

Председатель Брестского городского

исполнительного комитета А.С.Рогачук