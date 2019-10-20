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Обращение председателя Брестского горисполкома А.С.Рогачука к жителям города (приглашает на встречу)
21.10.2019 16:50 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые брестчане! Приглашаю вас принять участие в традиционной встрече с руководством города, депутатским корпусом, представителями жилищно-коммунального хозяйства и других городских служб.
Цель мероприятия — эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Вы сможете задать интересующие вопросы, связанные с работой городских служб и исполнительной власти, озвучить свои предложения и идеи по той или иной теме.
Свои вопросы Вы можете направить заблаговременно 28 и 29 октября 2019 г. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) часов, позвонив по телефону 21-02-39, 21-03-83, 21-01-79, а также на адрес электронной почты:
Встреча состоится 2 ноября 2019 года во Дворце культуры профсоюзов (ул. Московская, 275).
Начало в 12.00.
Жду вас для диалога!
Председатель Брестского городского
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Обращение председателя Брестского горисполкома А.С.Рогачука к жителям города (приглашает на встречу)
Уважаемые брестчане! Приглашаю вас принять участие в традиционной встрече с руководством города, депутатским корпусом, представителями жилищно-коммунального...
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