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Над Брестом пролетают огромные самолёты с российскими флагами на борту. Что происходит?

22.10.2019 12:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Учения, как обычно... Подробнее по ссылке.

Над Брестом пролетают огромные самолёты с российскими флагами на борту. Что происходит?

На полигоне Брестский 20 октября состоялось открытие двустороннего батальонного тактического учения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО ВС РБ и усиленного парашютно-десантного батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ.

Над Брестом пролетают огромные самолёты с российскими флагами на борту. Что происходит?

Правда, на этот раз самолётов несколько. Три, или даже четыре?

Над Брестом пролетают огромные самолёты с российскими флагами на борту. Что происходит?

Над Брестом пролетают огромные самолёты с российскими флагами на борту. Что происходит?

Над Брестом пролетают огромные самолёты с российскими флагами на борту. Что происходит?

 
 
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  Учения, как обычно... Подробнее по ссылке. На полигоне Брестский 20 октября состоялось открытие двустороннего батальонного тактического учения 38-й отдельной...
 
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