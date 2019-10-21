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Над Брестом пролетают огромные самолёты с российскими флагами на борту. Что происходит?
22.10.2019 12:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Учения, как обычно...
На полигоне Брестский 20 октября состоялось открытие двустороннего батальонного тактического учения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО ВС РБ и усиленного парашютно-десантного батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ.
Правда, на этот раз самолётов несколько. Три, или даже четыре?
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Учения, как обычно... Подробнее по ссылке. На полигоне Брестский 20 октября состоялось открытие двустороннего батальонного тактического учения 38-й отдельной...
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