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Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны старшему офицерскому составу Службы безопасности Президента

22.10.2019 12:16 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

С чувством долга перед страной и ее народом. Служба безопасности Президента Беларуси отмечает 25-летие. Накануне праздника госнаграды и погоны военнослужащим и офицерам вручил Глава государства.
 
 
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С чувством долга перед страной и ее народом. Служба безопасности Президента Беларуси отмечает 25-летие. Накануне праздника госнаграды и погоны военнослужащим и...
 
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