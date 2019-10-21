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Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны старшему офицерскому составу Службы безопасности Президента
22.10.2019 12:16 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTС чувством долга перед страной и ее народом. Служба безопасности Президента Беларуси отмечает 25-летие. Накануне праздника госнаграды и погоны военнослужащим и офицерам вручил Глава государства.
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Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны старшему офицерскому составу Службы безопасности Президента
С чувством долга перед страной и ее народом. Служба безопасности Президента Беларуси отмечает 25-летие. Накануне праздника госнаграды и погоны военнослужащим и...
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