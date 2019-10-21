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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Кубы завтра прибудет в Беларусь с официальным визитом Завтра Александр Лукашенко встретится с президентом Кубы. Мигель Марио Диас-Канель Бермудес прибудет к нам с официальным визитом. Пройдет несколько раундов...

Завтра Александр Лукашенко встретится с президентом Кубы. Мигель Марио Диас-Канель Бермудес прибудет к нам с официальным визитом. Пройдет несколько раундов переговоров, на которых обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание - торговле и экономике, в частности, вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий. По итогам будет подписан пакет международных документов.