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Президент Кубы завтра прибудет в Беларусь с официальным визитом

22.10.2019 13:02 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Завтра Александр Лукашенко встретится с президентом Кубы. Мигель Марио Диас-Канель Бермудес прибудет к нам с официальным визитом. Пройдет несколько раундов переговоров, на которых обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание - торговле и экономике, в частности, вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий. По итогам будет подписан пакет международных документов.
 
 
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Завтра Александр Лукашенко встретится с президентом Кубы. Мигель Марио Диас-Канель Бермудес прибудет к нам с официальным визитом. Пройдет несколько раундов...
 
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